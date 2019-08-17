DATÜB Heyeti, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza ve yardımcısı Gülmira Elisegil ile DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil katıldı.

Ercincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından oldukça sıcak karşılanan heyet Ahıskalı öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitimi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreter Fuat Uçar ziyaretle ilgili olarak öncelikle DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e ilettiklerini açıklayarak Üniversitesi'nin Ahıskalılar için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Genel Sekreteri Uçar, DATÜB olarak, Ahıskalı öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmesi hususunda taleplerini dile getirdi.

DATÜB Heyetinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci kontenjan talebinin değerlendirileceğini, Ahıskalı gençlerin yetiştirilmesi ve gelecekte milletine hizmet edebilmeleri adına yapılacak çalışmalarda her türlü destek vermeye hazır olduklarını bildirdi ve Genel Sekreter Uçar'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a selamlarını iletmesini söyledi.