DATÜB heyetinden Sazlı'ya ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı makamında ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan Temsilci Yardımcısı ve Üzümlü Yunusemre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Gülmira Elisagil'den oluşan DATÜB heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı'yı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Genel Sekreter Uçar, Başkan Ahmet Sazlı'ya Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ileterek, Üzümlü'de ikamet eden Ahıskalı Türklerin kış döneminde çalışabilmeleri için gerekli kadroların oluşturulması hususunda yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Üzümlü'de ikamet eden Ahıskalı Türk kardeşlerimiz artık kış dönemini daha rahat geçirecek. Bunun için Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un girişimleriyle Üzümlü'ye İŞKUR tarafından toplam 600 kadro verildi. Bunun 473'ü Ahıska Türkü kardeşlerimize tahsis edildi. Proje kapsamında İŞKUR ile birlikte yapılan yazışmalar, işe alınma forumları 31 Aralık itibariyle sisteme girilerek tamamlandı. Bu çalışmayı yorulmadan, tatil demeden çalışarak bitirmeyi başaran DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza, Elmira ve Gülmira Elisagil'e teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılması için belediye başkanımız bize çok büyük destek oldu. Bugünkü ziyaretimizde belediye başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ettik, yeni yıl dolayısıyla kendilerini kutladık. Ahıskalı Türk kardeşlerimiz ocak ayı itibariyle işlerine başlayacaklar. Devletimizin himayelerinde Ukrayna'daki savaş bölgesinden çıkarılarak Üzümlü'ye getirilen kardeşlerimize böyle zor zamanda iş imkanı sağlayan, bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın'a, Erzincan Valimize, Üzümlü Kaymakamına, Üzümlü Belediye Başkanına, İŞKUR Müdürü ve personeline şükranlarımızı sunuyoruz. İş imkanı sağlanan kardeşlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kaymakamlık, Belediye, Özel İl İdare ve farklı kurumlarda istihdam edilecekler. Büyük saydaki bu kadronun alınması için talepte bulunan, yoğun çaba harcayan Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Bitlis Ahlat'ta ikamet eden Ahıskalı Türk aileler için de İŞKUR'dan iş ve toprak tahsisi talebimizi yineledik. DATÜB olarak bizim tek amacımız insanlarımızın hayatlarını güzel şekilde sürdürmeleridir.” dedi.

Ziyaretten dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Sazlı, DATÜB heyetine özverili çalışmalarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.