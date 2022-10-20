Demir korkuluktan aşmak isterken sırt üstü yere düştü

Erzincan'da bir iş hanının içerisinde bulunan demir korkulukları tırmanarak geçmeye çalışan şahıs dengesini kaybederek sırt üstü yere düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan merkezde bulunan Vakıflar İş Hanı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş hanında bulunan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki demir korkulukların üzerine çıkıp diğer tarafa geçmeye çalışan bir esnaf, dengesini kaybederek sırt üstü yere düştü. Şahsın düştüğünü gören bazı vatandaşlar yanına giderek yerden kaldırdı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.