İhlas Haber Ajansı

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Denetimler kazaları aza indirdi

Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince 9 günlük bayram tatilinde kazaları en aza indirmek amacıyla denetimler aralıksız sürdürüldü.


Yaşanan kazaları istatistiksel olarak derleyip en çok kazaların yaşandığı yer ve en çok kazaya karışan illere ait plaka tespitleri yapan ekipler geçici uygulama noktaları kurarak denetimde bulundu.


Yapılan uygulamalarda Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri gelen sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak aşırı hız ve emniyet kemeri konularında sürücülere uyarılarda bulundu.


Görevli polisler uzun süre molasız yolculuk yapan sürücülere çay, kahve, su vb. meşrubat ikramlarında bulunarak sürücüleri dinlendirme uygulaması yaptı.


Yapılan dinlendirme uygulamaları sonucunda kazaları ciddi oranda azaldığı belirtildi.

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