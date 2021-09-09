Deneyap Teknoloji Atölyeleri e-sınav başvuruları başladı

30 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 3'üncü fazda 27 ilde daha açılıyor. Yeni açılacak atölyeler için ilk aşama olan e-sınav başvuruları başladı.

2020-2021 Eğitim öğretim yılında 4'üncü, 5'inci 8'inci, lise hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıfta okuyan öğrenciler e-sınava başvuru yapabilecek. Öğrenciler, e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor.

Adaylar, elektronik ortamda yapılacak olan sınavın ön başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ web sitesi üzerinden 26 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlayabilecekler. Ön başvurusu onaylanan adaylara sınav salonu ve sınav saatini seçme imkanı sunulacak. Ön başvuru süreci tamamlandıktan sonra sınav yeri ve seans seçimi 1-26 Eylül tarihlerinde yapılacak. Ön başvurusu tamamlandıktan sonra sınav salonu ve sınav saatini seçen adayların başvuru aşaması tamamlanmış olacak. Adaylar başvuru sürecini Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org/ üzerinden takip edebilecekler.

Sınav, 11- 31 Ekim tarihlerinde 27 ilde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleşecek.

Atölyelere başvuru alınacak iller şu şekilde;

Erzincan, Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van.