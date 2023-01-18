İhlas Haber Ajansı

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Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan’da tabakhane olarak kullanılan depolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da tabakhane olarak kullanılan depolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan'da merkezde bulunan ve tabakhane olarak kullanılan depolarda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu çevrede bulunan evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.


Yangında maddi hasar oluştu.

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