Deprem bölgesine gönderilen yardımlar ile ilgili toplantı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında bugüne kadar toplanan yardımlar ve Erzincan'da devam eden yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Vali Yardımcıları Yunus Emre Temel ve Ömer Özbay, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mesleki odaların yöneticileri katıldı.

Toplantı çerçevesinde yaptığı konuşmasına, tüm Erzincanlılara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederek başlayan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, konuşmasının devamında, “Hemşehrilerimizin destekleriyle ilimizde toplanan yardımları, AFAD Başkanlığı tarafından yapılan planlamaya göre ilimizden deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar ilimizden afet bölgesine 491 araç yardım malzemesi gönderildi. Yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu kampanyaya desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza, STK'larımıza siyasi partilerimize, meslek odalarımıza, yerel yönetimlerimize, kamu kurumlarımıza, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan'da toplanan yardımlara ait bilgiler, yapılan çalışmalar sunu eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Yapılan sunumun ardından, katılımcılar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunarak koordinasyon faaliyetlerini paylaştılar.

“Erzincan Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu kuruldu”

Yapılan toplantının devamında; Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği personellerinden oluşturulan "Erzincan Yapı Stoku Değerlendirme Komisyonu" Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Kandil tarafından komisyonun yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

Toplantı, Prof. Dr. Hakan Yalçıner tarafından "Olası Erzincan Depremi Öncesinde Neler Yapabiliriz" konulu sunum ile sona erdi.