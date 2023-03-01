Deprem bölgesine yonca balyası desteği

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrası etkisi hissedilen 11 ilden biri olan Malatya'ya 1 tır yonca balyası desteği gönderildi.

Çayırlı Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardımda depremin etkisini şiddetli bir şekilde hisseden Malatya'da ki depremzede çiftçileri için, ilçe vatandaşlarından Gürsel Arslan 1 tır ve 5 bin 550 kilogram yonca balyası desteğinde bulundu. Çayırlı esnaflarından Ömer Turhan, Çayırlı ilçesi Balıklı köyü Muhtarı Gürol Çevik ve ilçe Nüfus Müdürü Emrah Ovalı eşliğinde Malatya'da ki depremzede çiftçilere ulaştırılmak üzere tır yola çıktı.

Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Gürsel Arslan'a yapmış olduğu bu yardımdan dolayı teşekkür etti.