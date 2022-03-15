Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesince Diyanet Gençlik Merkezinde 1992 Erzincan depreminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Programa konuk olarak katılan Selahattin Ayan, yaşanan depremler, fay hatları hakkında katılımcılara sunumlar eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

Ayan, “Deprem kuşağında bulunan ülkemiz ve şehrimiz için değil, bütün dünya için deprem kaçınılmazdır. 70 kilometre derinliğe kadar değişik kalınlıklardaki yer kabuğu adeta bir canlı organizma gibi hareket halindedir. Bu hareket devam ettiği müddetçe deprem insanlık için kaderdir. Kıtalar sürekli olarak birbirini itmekte ve kara parçaları değişik yönlere doğru hareket etmektedir.” şeklinde konuştu.

Selahattin Ayan, kıtaların hareketi ile bir levha sınırı olan Kuzey Anadolu fay hattının Erzincan'da iki yeni fayın daha gelişmesine yol açmış ve birbirine zıt yönde hareket eden bu fayların Erzincan Ovasını oluşturduğunu, jeolojik araştırma ve zemin etütlerinden bu oluşumun anlaşıldığını söyledi.

Erzincan civarında beklenen depremler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ayan, Mutu ile Bingöl- Yedisu arasındaki fay hattının kırılmadığını, bu bölgede bir depremin beklendiğini kaydetti.

Erzincan'daki yapılaşmanın Türkiye'nin her bölgesinden daha iyi olduğunu, şehrin 1992 depreminden sonrasındaki yapılaşmasının önemli ölçüde iyileştiğini de sözlerine ekleyen Ayan, konuşmasının son bölümünde kendisine sorular soruları cevaplandırdı.

Programın sonunda konuşan Afet ve Acil Yardım Kurumu İl Müdürü Kadir Çelik, afetlerle ilgili tecrübelerini paylaştı ve AFAD tarafından telefonlara indirilen bir uygulama ile deprem sonrasında kişinin bulunduğu yerin bir nokta hassasiyeti ile tespit edilebildiğini ve bu uygulamanın indirilmesini istedi.

Programın sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Halil İbrahim Özdemir tarafından imzalanan teşekkür belgesi Selahattin Ayan'a takdim edildi.