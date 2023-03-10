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Deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okunacak

Erzincan’da deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.

Erzincan'da deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlenecek.


13 Mart 1992 Erzincan Depremi ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 depremlerin ardından hayatlarını kaybeden bütün deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okunacak. Büyük deprem felaketinde yaşamını yitiren deprem şehitleri 12 Mart 2023 Pazar günü Erzincan Merkez'de bulunan Cami-i Kebir'de okunacak Mevlid-i Şerif ile anılacak.


Konu hakkında Erzincan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “13 Mart 1992 Erzincan Depremi ve ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybeden bütün Deprem Şehitlerimiz için 12 Mart 2023 Pazar günü Camii Kebir Camisinde, akşam namazına müteakiben Mevlid-i Şerif okunacaktır. Bütün vatandaşlarımız davetlidir' denildi.

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