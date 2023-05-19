Depremde hayatını kaybeden öğrencilerin anısına fidan dikildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrenim gören ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hemşirelik bölümü öğrencileri Fatma Arslan ve Gözde Artuç anısına fidan dikildi.

Hemşirelik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü tarafından fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde 6 Şubat depreminde memleketleri Adıyaman'da hayatını kaybeden Hemşirelik bölümü öğrencileri Fatma Arslan ve Gözde Artuç anısına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik, idari çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.