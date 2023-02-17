Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ülke genelinde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremin ardından hayatını kaybedenler için tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da tüm camilerde Cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kılınan Cuma namazının ardında da şehir genelindeki tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.