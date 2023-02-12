İhlas Haber Ajansı

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Depremde şehit olan sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da meydana gelen depremde göçük altında kalarak şehit olan Erzincanlı sözleşmeli er Emre Erdem son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kalarak şehit olan Erzincanlı sözleşmeli er Emre Erdem son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Emre Erdem, Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Piri Sami Mezarlığı'na defnedildi.


Terzibaba Camii'nde düzenlenen askeri törene Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, askeri ve sivil erkan, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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