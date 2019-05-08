“Depreme Ne Kadar Hazırız” konferansı yapıldı

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu Özer, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hande Erman, Seval Özyer, konuşmacı olarak Doğu Anadolu Deprem Araştırma ve Eğitim Koordinatörlüğünden Öğr. Erkan Kayalar, Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Eğiticilerinden Engin Arıoğlu ve Taner Tiryaki'nin yanı sıra üniversitemiz akademik - idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Konferansta Öğr. Görevlisi Erkan Kayalar, depremin nasıl olduğu ve Erzincan'ın depremselliğini hakkında bilgi verirken, Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerinden Engin Arıoğlu ve Taner Tiryaki de deprem öncesinde, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılması gerekenler hakkında konuşma yaptı.