Depremi duyar duymaz yola koyulan yaşlı adam oğlu ve torunlarını 23'ncü saatte kurtardı

Serdar Karaman ve babası Veysel Karaman o anları anlattı.

Memleketi Erzincan'dan görev yeri Hatay'a döndüğü gece, eşi Rabia Muslu Karaman, çocukları 7 yaşında ki Umut Ertuğrul, 5 yaşında ki Metehan ve 1,5 yaşında ki Suna ile birlikte General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan depremde yıkılan G. Seven Apartmanının altında kalan öğretmen Serdar Karaman, o anları anlatarak babasının ve yakınlarının kendilerini kurtardığını söyledi.

Yaşanan depremde çok korktuklarını belirten afetzede öğretmen Serdar Karaman, ailesi ile birlikte mutfağa yakın bir yerde kaldıklarını, Erzincan'dan can havliyle giden babası Veysel Karaman'ın kendisini kurtardığını ve deprem anında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Yıkılan 4 katlı binanın enkazından 23 saat sonra kurtulduğunu söyleyen Serdar Karaman, “Biz uykudaydık çocuklarla birlikte. Hepimiz aynı odada yatıyorduk. Daha sonra sarsıntıya hep beraber uyandık. İlk önce Metehan'ı kucağıma aldım. Sonra diğer çocuğum kalktı. Eşimde küçük çocuğu aldı, hep beraber deprem esnasında koridora doğru yürüdük. Mutfağın olduğu bölmeye geldik. Orada sol tarafa dönersek çıkış kapısı ama sağ tarafımızda mutfak. Depremin şiddeti azalınca mutfakta depremin bitmesini bekledik. Tekrar şiddeti artmaya başlayınca binanın çökmesiyle elektriklerin gitmesi aynı anda oldu. Hafiften bir hava akımı vardı bizim olduğumuz enkazda. O yüzden sevindik biraz nefes alabiliyoruz diye. O şekilde yardımın gelmesini bekledik. İkincisinde de yine deprem altındaydık. O bizi çok etkilemedi hissettik ama bina zaten yıkıldığı için üzerimize kolonlar gelir diye endişe ettik ama sıkıntı olmadı. 23 saat sonra enkazdan çıkarıldım. Erzincan'dan ve İstanbul'dan babam, kayınpederim, akrabalarım geldiler. Onların sesini duyduk ama ben onların o kadar kısa sürede gelebileceklerini tahmin etmedim. Güneş falan girer diye beklerken bayağı uzun bir süre beklemişiz. Aradan 23 saat geçmiş biz 6-7 saat geçtiğini düşünürken babamların dışarıdan sesini duyduk. Enkazdan bizi çıkardılar. Bulunduğumuz yerde dozer çalışıyordu ve bizim olduğumuz yerde çalışma yapmasın diye de sürekli sesleniyorduk. Ailem gelip kurtardı bizi” dedi.

Depremi duyar duymaz yola koyulan ve kapanan yolları aşarak Hatay'a ulaşan Veysel Karaman 10 saatlik yolu 14 saatte gittiklerini söyleyerek oğlunu, gelinini ve torununu nasıl kurtardığını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Veysel Karaman konuşmasında, “Serdar hocamı aradım ama ulaşamadım. Buradan hemen yola çıktık. Kahramanmaraş'ı geçince yollar yarılmıştı. Araba kuyrukları uzun, ambulanslar bağırıyor yol bulamıyor ki geçsin. Allah kimseye göstermesin. Çocukların sesini içeriden alınca Allah bir cesaret verdi. Başka binada kurtarma çalışması var ama buraya henüz gelen yok. Bir şey de diyemiyoruz. Daha sonra sırayla önce çocukları sonra da kalanları çıkardık çok şükür” ifadelerini kullandı.

Afetzede öğretmeni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, “Serdar öğretmenimizin baba ocağındayız. Öncelikle kendisine, ailesine, kıymetli babasına, yakınlarında çok geçmiş olsun diyoruz. Serdar öğretmenimizin az önce söylediği gibi, enkaz altında onlar üstünde de bizler umutla bekledik. Onlar orada ne yaşadılarsa bizler de burada yaşadık. İlimize 213 öğrenci geldi. Onlara ben hep şunu söylüyorum; deprem ve yaraları sarmak özellikle hepimizin insanlık olarak görevi. Erzincan'a gelen kıymetli öğretmenimiz ve gelen öğrencilerimiz de bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.