Erzincan'da Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ERMEK) depremzede vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. ERMEK'te 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında Erzincan'a gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Saffet Erbaş ERMEK tarafından depremzede vatandaşlar için yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi.

Erbaş açıklamasında şunları ifade etti; “Öncelikle bütün Türkiye'ye ve bölgedeki insanlarımıza baş sağladı diyoruz. Erzincan Belediyesi olarak ilk önce yardım toplama merkezimizde Valimizle beraber ortak koordinasyonla başladığımız yardım toplama merkezinde vatandaşlarımızın gönlünden kopan yardım malzemelerini getirdiği alandan deprem bölgesine sevkiyatları yaptık.

Daha büyük şarttaki destekleri AFAD koordinasyonuyla bölgeye gönderildi. Depremin üçüncü gününden itibaren depremzede vatandaşlar Erzincan'a gelmeye başladı. Doğal olarak depremden çıkmış, evi yıkılmış veya ikinci depremde evi yıkılmış, evden hiç eşyasını almamış insanlar da gelmeye başladı buraya. Acil ihtiyaçlarını ilk etapta karşılamak için ERMEK de burası Erzincan Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarının bulunduğu merkez. Burada bir yardım koordinasyonu kurulması talimatını verdi Belediye Başkanımız. Üçüncü gününden beri özellikle kadın, erkek çocuklar için kıyafet yardımında bulunuyoruz burada. İç çamaşırı, ayakkabısı, terliği ihtiyacı ne varsa bunların tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Yine çocuklar ve bebekler için mamaları, biberonları bezleri bu şekilde ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyoruz.

“Depremzede vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Evde kalan vatandaşlar var veya bir başkasının yanına yerleşmiş, oğlunun kızının yanına gelmiş insanlarımız var onların da bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gıda talepleri varsa bunları yerine getiriyoruz, sobalı evde kalıyorsa odun kömür ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

İlk etapta bu merkeze gelenlerin kayıtlarını aldığımızda Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli şekilde deprem bölgesinden gelen insanlar olduğu tespiti yapılır yapılmaz personelimiz ihtiyaçların listesini çıkarıyor ve buradaki merkezimizde bu malzemelerin tedarikini sağlıyoruz.

15'e yakın ev kurduk, bütün ev eşyasını tedarik ettik. Bazı evlerin temizliğini bile Belediye personellerimiz yaptı, öğrencilerimiz İçin kitap kırtasiye yardımında bulunuyoruz.

Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla koordine sağladık, vatandaşlarımızın kayıt işlemlerini yaptığımızda T.C'leri üzerinden deprem bölgesinde ikameti bulunan bütün insanlara burada yardımda bulunuyoruz. Çok şükür zaten yani bu tespit adına önemli yoksa başka bir başvuruda gelmedi yani onu da rahatlıkla söyleyebiliriz

Biz ilk 3 gün vatandaşlarımızdan gelen sıfır kullanılmamış kıyafetlerin tamamını deprem bölgesine gönderdik. Üçüncü günden sonra gelen yardım malzemelerini buraya aldık ama burada Belediyemizin bütçesinden malzeme alarak tedarik ediyoruz.

Sosyal Yardımlaşma Vakfımızda bize özellikle kıyafet konusunda yardımcı oldu, ama büyük oranda vatandaş desteği ve Belediyenin kendi bütçesinden aldığımız eşyalarla devam ediyoruz.

Depremzede vatandaşlarımız ERMEK'e nasıl ulaşabilirler?

Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD'a başvuru yapan bütün vatandaşlar oralarla da konuştuk bize yönlendiriyorlar yani bir talebiniz bir isteğiniz varsa bir eksiğiniz varsa dörtyol merkezde bulunan ERMEK'e uğramaları söyleniyor ve vatandaşlarımız buraya yönlendiriliyor.”