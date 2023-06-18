Dere yatağına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan'da dere yatağına düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kavakyolu Mahallesi içerisinden geçen Vasgirt deresine bir sokak köpeği düştü. Köpeğin dere yatağında mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köpeği halata bağlayarak mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardılar. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek kurtarıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salındı.

Öte yandan, durumu ihbar eden vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.