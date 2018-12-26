Dereceye giren öğrencilere plaket verildi

Erzincan'da 2018 Ortaöğretim Kurumları KPSS sınavında Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden beş öğrenci Laboratuvar Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Tarım Alanlarında Türkiye derecesi yaptılar.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün 2018 Ortaöğretim Kurumları KPSS sınavında Gül- Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Türkiye derecesi yapan öğrencilere plaket verdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün “Öğrencilerimizin başarısı bizleri memnun etmiştir. Unutmayalım ki başarılı olmanın yegane yolu şu anda okumuş olduğunuz okullarınızdan, sınıf, laboratuvar, koridor ve dersliklerden geçmektedir. Öğretmenlerimizin özverili gayretleri neticesinde atılan sağlam temellerin üzerine güzel hatta çok daha güzel sonuçlar alınacaktır. Bu gurur verici tabloyu bize yaşatan Gül - Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tüm fertlerine teşekkür ederiz” dedi.

2018 Ortaöğretim Kurumları KPSS sınavında Okulumuz Gül- Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden alanlara göre aşağıdaki öğrenciler Türkiye sıralamasında;

Laboratuvar Hizmetleri Alanında; Feyzanur Çöpür Türkiye 2.si, Erhan Semih Ercan Türkiye 3.sü Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanında; Ömer Faruk Sarıgül Türkiye 3.sü, Yaşar Alptuğ Akarca Türkiye 4.sü, Tarım Alanında; Yunus Akdemir Türkiye 8.si oldular.