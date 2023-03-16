Derelerden taşan sel suları köy yollarını ulaşıma kapattı

Erzincan'ın Kemaliye ve İliç ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Derelerden taşan sel suları nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'ın Kemaliye ve İliç ilçelerinde yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla Kemaliye'nin bazı köy yolları sel sularından tahrip oldu. Dilli Deresinin artan debisi, tarihi Taşyolu üzerinde bulunan dere menfezini uçurarak ulaşımı durdurdu. Bazı güzergahlarda da heyelan nedeniyle yol kapandı.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bütün muhtarlarımızın dikkatine duyurulur. Yaka-Yeşilyamaç- Yayladamı-Başarı-Subaşı-Yeşilyayla köyleri arasındaki yol güzergahında yağışlardan dolayı çalışmalar devam ettiğinden bu güzergahın kullanılmaması bunun yerine Başpınar Köprüsünü kullanmaları gerekmektedir. Gözaydın-Ağıl-Dilli-Harmankaya-Gümüşçeşme köyleri arasındaki yol güzergahını kullanan vatandaşlarımız Dilli Deresi taştığından dolayı Taş yolu uzun bir süre trafiğe kapalı olduğundan kullanılmayacaktır. Kuşak- Kekikpınar arasındaki yol güzergahında yağışlardan dolayı kapalı olduğundan bu güzergah da kullanılmamalıdır.

Yola çıkmayı düşünen vatandaşlarımızın jandarmayı arayarak yolun açık olup olmadığı hakkında bilgi almaları gerekmektedir. Ayrıca devam eden yağışlar nedeniyle sel, heyelan, su basması, dolu, ulaşım da aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.” denildi.

Heyelan nedeniyle de Kemaliye ile ilçe hastanesinden itibaren eski Sanayi Sitesi, Bahçe ve Sırakonak yolu trafiğe kapatılarak kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı.

Sağanak yağış İliç ilçesinde de bazı yollarda tahribata neden olurken tarım arazileri su altında kaldı. Akdoğu (Hığdar) köyünün içerinden geçen dereden sel suları taştı. Kemaliye ve İliç'te herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasarın çok olduğu bildirildi.