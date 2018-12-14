Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ziyaret

Yapılan ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gün kurslara katılım oranlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılıp üniversiteye giden öğrenci sayısına dikkat çeken Gün kurslara düzenli katılarak devam eden öğrencilerin eksik kaldıkları noktaları tamamlayarak dershaneye gitmeden de başarılı olabileceklerini ifade etti.

Kursa katılan öğrencilerde verilen eğitiminden memnun olduklarını belirttiler. Sayısal ve eşit ağırlık sınıflarının olduğu kursların 1. dönemi 2 Ekim 2018 tarihinde başladı. 520 öğrencinin eğitim gördüğü kurslarda 24 öğretmen görev yapıyor. Sabah, öğlen ve hafta sonundan oluşan toplam 19 sınıfla kurslar devam ediyor.