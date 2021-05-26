Deva Partisi Erzincan İl Başkanı Esen, istifa etti

Esen yaptığı açıklamada, “Ben geçen hafta itibarıyla Erzincan Deva Partisi İl Kurucu Başkanlığından istifa ettim. Kurucu arkadaşım da istifa etti. Diğer kurucu arkadaşlarımızda ileriki günlerde karar verecekler. Deva Partisini kurarken büyük bir heyecanla başladık. Gerçekten heyecan duyarak, yeni bir parti, yeni bir oluşum olarak Ankara'ya gittik ve görevlendirildik. İl kurucu başkanı olarak yetki belgemiz verildi. Fakat geçen zaman içinde açıkçası izlenen politikalar ve gelişmeler içime sinmedi. Şu anda biz Erzincan'da Deva Partisi olarak bizden önce kurulan yeni partiye de dahil olmak üzere en hızlı yapılandırmayı yapan bir partiyiz. İliç, Refahiye, Çayırlı ve Merkez ilçe başkanlarını atadık. Orada kongrelerimizi yaptık. Şu anda Deva Partisi İl Kongresini yapacak durumdadır. Binamızı ve ofisimizi tuttuk. Herşey hazır. Herhangi bir aksaklık yok. 7 ay içerisinde yapılması gereken en hızlı yapılanmayı gerçekleştirdik. Kesinlikle şu anda herhangi bir siyasi oluşum içinde olmayacağım. Zaten Türkiye'deki siyasi atmosfer şu anda, genel siyaset benim kendi değerlerime, ilkelerime çok fazla uymadığı için kendi köyümde beklentiye gireceğim ve uzun bir müddet siyaset yapmayacağım. Yeni gelecek arkadaşlara da başarılar diliyorum.” diye konuştu.