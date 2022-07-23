Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho olayı' ile ilgili bildirisini kınadıklarını ifade ederek, “Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz” dedi.

Başkan Aktürk, 18 baronun imzasının bulunduğu açıklamayı yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız, tüm gücümüzle destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine gölge düşürülmesi ve hedef gösterilmesini kabul etmiyor, kınıyoruz.

20 Temmuz 2022 tarihinde Irak'ın Duhok vilayeti Zaho bölgesinde, Dışişleri Bakanlığımızca yapılan açıklamaya göre; terör kaynaklı olduğu bildirilen saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Bizler için geçerli açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadır. Hangi kurum tarafından yapıldığına bakılmaksızın başkaca yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmemekteyiz. Açıklamayı yapanların henüz deliller toplanmadan, temel hukuk kaidelerini görmezden gelerek, saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef göstermelerini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bir kez daha terörle kararlı mücadelesinde, devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.

Ülkemiz, komşularımız, mazlum milletler ve insanlık için huzur temenni ediyor, ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyaya kalıcı barış diliyoruz. Aşağıda imzası olan barolar olarak, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Afyonkarahisar Barosu, Çorum Barosu, Düzce Barosu, Erzincan Barosu, Gaziantep Barosu, Gümüşhane Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kilis Barosu, Kırşehir Barosu, Konya Barosu, Malatya Barosu, Niğde Barosu, Osmaniye Barosu, Rize Barosu, Sivas Barosu, Uşak Barosu”