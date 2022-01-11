İhlas Haber Ajansı

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Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

Erzincan’da saman yüklü tır devrildi.

Erzincan'da saman yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, merkeze bağlı Ergan Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Akalın (47) idaresindeki 63 EM 621 plakalı saman yüklü tır, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü İsmet Akalın'ın kurtarılması için vatandaşlar jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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