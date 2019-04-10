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Din Görevlileri Arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması yapıldı

Erzincan’da din görevlileri arasında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.

Erzincan'da din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması yapıldı. İl Müftülüğü Fuaye Salonunda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim'in tecvidi, mehâric-i hurûf, sıfat-ı hurûf, edâ, sedâ, makam, terennüm ve meal sorusu gibi kurallar ekseninde merkez ilçe görevlileri arasında yapılan yarışma neticesinde birinciliği; Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç, ikinciliği; Boyacılar Camii İmam Hatibi Yusuf Kocatürk, üçüncülüğü; Güllüce Köyü İmam Hatibi Ali İlhak ve dördüncülüğü ise Başpınar Mahallesi İmam Hatibi Hasan Basri Karaman elde etti.Yarışmaya katılan ve derece alan görevlilere çeşitli kitaplar hediye edildi.

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