Din görevlilerine Erzincan Gençlik Merkezi faaliyetleri anlatıldı

Erzincan'da din görevlilerine Erzincan Gençlik Merkezi çalışmaları anlatıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan Müftülüğü organizasyonu ile Erzincan'da görev yapan camii ve din görevlilerine yönelik olarak Erzincan Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerini tanıtan sunum gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü H. Ertuğrul Köroğlu, İl Müftülüğü amirleri, vaizler,imam hatipler ve din görevlileri katıldı. Erzincan Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü H. Ertuğrul Köroğlu: "Erzincan Gençlik Merkezi olarak amacımız gençlerimizin serbest zamanlarını onların ilgi ve istekleri doğrultusunda değerlendirmek, milli ve manevi değerlerimize uygun sosyalleşmelerine imkân oluşturmak, gençlerimizin öz kimliklerine sahip çıkmalarını sağlamaktır. Gençlerimizi camilerimizle ve din görevlilerimizle buluşturan projelerle birlikte ahlaklı, kendisine, ailesine dinine, vatanına, milletine faydalı bir gençlik oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu konuda bütün din görevlilerinin desteğini bekliyoruz” dedi. Konuşmanın ardından din görevlilerine Erzincan Gençlik Merkezi çalışmalarını anlatan slayt eşliğinde sunum gerçekleştirildi.