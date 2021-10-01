Din görevlilerine yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi' seminerleri düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, (AFAD) Afet ve Acil Durum Başkanlığınca ilan edilen "2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı" faaliyetleri kapsamında din görevlilerine yönelik düzenlenen eğitim seminerleri, korona virüs tedbirleri eşliğinde Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından görevlendirilen personel de sunum yaptılar.

Merkez ve köy camilerinde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla düzenlenen seminerlerin moderatör olarak sunumlarını gerçekleştiren İl Müftülüğü Uzman Vaizi Aydın Öçalan; afet öncesi alınacak tedbirler ile afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda sunumlar yaptı.

İlçe personeli geneli için online (çevrimiçi), il merkezi personel için yüzyüze yapılan seminerlerle “Afet Farkındalık Eğitimi” üzerine tüm personelin afetler karşısında bilinçli bir düzeyde davranması hedefleniyor.