Din görevlisine dil uzatmak kimsenin haddi değil!

Yıldız, sosyal medyada özellikle din görevlilerinin doktorlarla kıyaslanarak aşağılayıcı paylaşımlar görüldüğünü ifade ederek, “Ülkemizde kamu kurumlarının hizmet alanı kanunla belirlenmiştir. Her kurum yasalar çerçevesinde kendine verilen vazifeyi yerine getirmekle sorumludur. Kamu ve kurum personelleri istisnasız hepsi devletimize ve milletimize hizmet etmek için vardır. Bundan dolayı kurumlar arasında asla kıyaslama yapılması doğru değildir. Bugün dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Bize düşen birlik ve beraberlik içinde yetkili ağızlardan gelen açıklamalara riayet ederek, devletimize, milletimize hatta kendimize destek olmaktır. Sosyal medyada Özellikle Din Görevlisi kardeşlerimizi Doktorlarla kıyaslayarak Din gönüllüsü kardeşlerimizi aşağılayıcı paylaşımlar görmekteyiz. Bu ülkede din ile sorunu olan arsızların sosyal medyada Diyanet'e ve din görevlisi kardeşlerimize saldırdıklarını görmekteyiz. Bu tür olaylar bizim milletimize hizmet yolunda azmimizi ve gayretimiz daha da artıracaktır. Din görevlisi kardeşlerimiz camide imam, köy ve mahalleler de yerine göre ambulans, psikolog ve uzlaştırıcı görevini yaparlar. Hastanelerimiz de manevi rehber, KYK yurtlarında, Cezaevlerinde, Huzurevlerin de ve birçok yerlerde devletimiz tarafından verilen vazifeyi yerine getirmektedir.” diye konuştu.

Tarihe bakıldığında müderrisler, müftüler ve hocaların istiklal meşalesini camilerde tutuşturarak manevi önderlik yaptıklarını kaydeden Diyanet- Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, “Bu gün sosyal medyadan bizlere taş atan zavallılara sesleniyorum, kurumlar arasında fitne çıkarmanız nafile, bu millet bu tür algı ve oyunlara gelmeyecektir. Bütün kurumlar milletimize hizmet için vardır. Hastalığa karşı tedbir için; tabii ki en başta göz önünde olacak ilk konuşulan ekip sağlık çalışanları olacaktır. Sahada koşturan; Sağlık çalışanları, Güvenlik güçleri, kolluk görevlileri, Belediye çalışanları, Kamu görevlileri, Din görevlileri ve İşçiler için hepimiz dua edeceğiz. Diyanet Sen olarak devletimizden beklentimiz din görevlisini küçültmek, kurumlar arasında fitne veya yanlış algı oluşturmak isteyen bu densizlere hesap sorulmasıdır. Özet olarak kendini bilmezler her dönemde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bizler bu tür saldırılara aldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugünde ve yarında Diyanet camiası olarak yasaların bize verdiği görevimizi, aşkla ve şevkle daha da güçlü yerine getireceğiz. Rabbimiz milletimizi, ülkemizi, bütün insanlığı bu kötü hastalıktan kurtarsın.” şeklinde konuştu.