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Diş Hekimliği Fakültesi Paintball Turnuvası sona erdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından başlatılan Paintball Turnuvası tamamlandı.


Oldukça çekişmeli geçen turnuvayı Dr. Öğrt. Üyesi Evrem Gülnahar ve öğrencileri kazandı. Bu yıl ilk defa öğrenci kabul eden Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimin yanında öğrenciler ile birlikte boş vakitlerini hoşça geçirmek amacıyla Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar öncülüğünde başlatılan paintball turnuvası sona erdi. Turnuvanın kazananı Dr. Öğrt. Üyesi Evrem Gülnahar ve öğrencileri oldu. Kazananlara birincilik kupasını Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kezban Meltem Çolak takdim etti.


Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin arasında ki dayanışmayı ve kaynaşmayı arttırmak ve aynı zamanda spor yapmak amacıyla düzenlenen turnuvaya katılan herkesi tebrik etti.


Düzenlenen paintball turnuvası ile ilgili bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Evrem Gülnahar " Öğrencilerimiz ile birlikte paintball turnuvası gerçekleştirdik. Yaptığımız turnuvaya öğrencilerimizden yoğun bir ilgi oldu. Çok zevkli ve eğlenceli müsabakalar yaptık. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile hem eğleniyor hem de spor yapıyorlar. Bu faaliyetler öğrencilerimiz üzerinde pozitif enerji sağlıyor. " dedi.


Paintball oynayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler ise birbirleriyle kaynaşmaları, eğlenmeleri ve kendilerine özgüven sağlamaları yönünden faydalı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyip turnuvayı düzenleyen Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri Yakup Gülnahar ve Evrem Gülnahar'a teşekkür ettiler.

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