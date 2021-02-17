Diş Hekimliği Fakültesinde yüz yüze pratik eğitim süreci başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'de pratik eğitim vermeye başlayan ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi oldu.

Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 eğitim yılı ile birlikte bir, iki ve üçüncü sınıflara pratik eğitim vermeye başladı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, pratik eğitimi Türkiye‘de veren ilk diş hekimliği fakültelerinden birisi olduklarını söyledi. Dayı, pandemi dönemini dikkate alındığını belirterek sınıfların üç ayrı gruba ayrıldığını ve her gruba birer aylık eğitimlerle hızlandırılmış pratik eğitimini verip tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Dayı, pandemi sürecinde hem kendilerinin öğrencileri, hem de öğrencilerin hocalarını çok özlediğini de sözlerine ekledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı, eğitimde yapmış oldukları bu uygulamada kendilerine destek olan Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e, fakülte akademik ve idari personeline, Erzincan Kredi Yurtlar Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.