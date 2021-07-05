Erzincan'da Diyanet Gençlik Hizmetleri yaz kampı 1. bölüm sona erdi.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri koordinatörlüğünün diyanet gençlik merkezinde düzenlediği yaz kampının birinci bölümü olan “İlköğretim Kampı” düzenlenen piknik faaliyeti ile sona erdi.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır'ın da katılımıyla gerçekleştirilen piknik faaliyetiyle, ildeki bazı hayırsever vatandaşların çeşitli hediye ve ikramlarda bulunmaları ve öğrencilerle birlikte etkinliğe katılmaları, koordinatörlükçe görevlendirilen görevli ekibin yoğun çalışma temposu ve birlikte geçirilen hoşça vakitlerin ardından program sona erdi.

Kız lise öğrencilerine yönelik kampın 2. kısmı 06-17 Temmuz tarihleri arasında Diyanet Gençlik Merkezinde yapılacak.