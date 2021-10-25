Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: “Peygamberin ümmeti olduğunu söyleyip de eşine şiddet uygulayan bir adam hangi vefadan bahsediyor”

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen kadına şiddete dikkat çekerek, “Peygamberin ümmeti olduğunu söyleyip de eşine şiddet uygulayan bir adam hangi vefadan bahsediyor. Ne vefası, kime karşı bu vefa” dedi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından “Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu” konulu sinevizyon gösterimi gerçekleşti. Program Recep Demir Kuran Kursu öğrencilerinin ilahi söylemesiyle devam etti.

Daha sonra Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaparak, “Vefa kelimesi ne kadarda güzel bir kelime değil mi? Özellikle günümüzde vefalı dost, vefalı arkadaş, vefalı kul, vefalı ümmet bunu çoğaltabiliriz. Çok ihtiyaç duyduğumuz bir kelime.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda konuşma yapan Burhan İşliyen ise, vefa göstermenin peygamberin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkün olduğunu, Allah ve resulüne, aile efradı ve akrabalara karşı vefalı olunması gerektiğini söyledi.

İşliyen, “Eşine vefa gösteren Peygamberin ümmeti olduğunu söyleyip de eşine şiddet uygulayan bir adam hangi vefadan bahsediyor. Ne vefası, kime karşı bu vefa. En hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Ahlakı en güzel olanlarınız eşlerine en güzel davrananlarınızdır diye efendimizin buyurmasına rağmen. Bir mümin eşinin yüzüne rahmetle, sevgiyle bakarsa Allah onlara merhamet eder. Bir eşinin elini elinin içine alsa günahları parmaklarından dökülür buyururken efendimiz. Sokakların başında kalabalık yerlerde ya da evin içerisinde eşine kadın ya da erkek fark etmez şiddet uygulayan eş görünümlerinin Peygamber ümmeti olmakla ya da Peygamberimize vefa göstermekle alakası olabilir mi. Demek ki vefa göstermek vefakârlık etmeyi gerektiriyor. Demek ki vefalı olmak samimi olmayı gerektiriyor. Demek ki vefalı olmak ilahi ve edebi ölçlere riayet etmeyi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in yanı sıra Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Müftüsü Burhan Çakır, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı.