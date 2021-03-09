DKMP'den avcı eğitimi kursu

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Şube Müdürlüğümüzce açılacak olan avcı eğitimi kursuna 15 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan ilk 20 kursiyer 22 Mart 2021- 01 Nisan 2021 tarihleri arasında, 26 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan diğer kursiyerler 05 Nisan 2021- 15 Nisan 2021 tarihleri arasında kursa katılım sağlayacaklardır. Başvurular Şube Müdürlüğümüzce alınacak olup,

Kurs için istenilen belgeler; 1- 2 adet vesikalık fotoğraf, 2- T.C. kimlik fotokopisi, 3- Diploma fotokopisi, 4- Plastik dosya, 5- Şube Müdürlüğü döner sermaye hesabına (TR940001000116573688615001) 2021 yılı kurs ücreti olan 221,72-TL.'nin yatırıldığına dair makbuz. Kursa devam mecburiyeti vardır. Kurs saatleri 17:00-20:10” denildi.