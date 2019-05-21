Doğa Sporları Kulübünden 19 Mayıs yürüyüşü

Doğa Sporları Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Atatepe'ye yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğinde Erzincan Saat Kulesi önünde toplanan Doğa Sporları Kulübü üyeleri, öğrenciler ve yerel halk, polis ve jandarma eşliğinde meşaleler ve marşlar ile Atatepe ‘ye doğru yürüyüş yaptı. Atatepe de Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu. Dönüşte Saat Kulesi önünde tekrar İstiklal Marşı okunmasının ardından bayrak ve gül dağıtımı ile yürüyüş sona erdi.