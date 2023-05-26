Doğada bulunurken kene popülâsyonuna dikkat!

Erzincan'da sağlık ekiplerince vatandaşlar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan keneler hususunda bilgilendiriliyor. Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerden nasıl korunulması gerektiği ve kene tutulmalarına karşı ne yapılması gerektiği konusunda riskli bölgeler başta olmak üzere ilçe merkezi, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde; kahvehane, cami, okul vb. toplu alanlarda saha eğitimleri, muhtar, din görevlileri ve sağlık personelleri eğitimleri devam etmekte. Bu çerçevede eğitimlerin mayıs ve haziran aylarında devam etmesi planlanmakta.