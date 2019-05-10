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Doğan'dan Başkan Aksun'a ziyaret

Engelliler Haftası münasebetiyle Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ve beraberindekiler eğitimciler ve engelli öğrenciler Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u Makamında ziyaret ettiler.

Engelliler Haftası münasebetiyle Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ve beraberindekiler eğitimciler ve engelli öğrenciler Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u Makamında ziyaret ettiler.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler hakkında Başkan Aksun'a bilgiler verdi.


Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bekir Aksun, “Engellilerimize yapılan yatırım bizim için çok kıymetli. Sizlerde zaten bu konuda bir emek sarf ediyorsunuz. Onun için böyle bir haftada bu etkinliklerin yapılması, farkındalığın oluşması hem bizler açısından hem de çocuklarımız açısından kıymetli. Memleketin her köşesinde bu tür sorunlarla karşı karşıya olan bireyler var. Onun için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak sizin şahsınızda hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklerinizden dolayı tüm hocalarıma, çalışma arkadaşlarınıza şükranlarımı sunuyor başarılar diliyorum. Erzincan Belediyesi ve yerel yönetimler olarak inşallah üzerimize düşen ne varsa kendi ihtiyaçları noktasında kendi ihtiyaçları noktasında olsun, farkındalıklar noktasında olsun her zaman kapımızın açık olduğunu söylemek isterim” dedi ve ziyarete gelen öğrencilere hediyeler verdi.

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