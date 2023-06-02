Doğan'ın ismi U-13 Ligi'ne verildi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremde vefat eden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü futbolcusu Hakan Doğan'ın ismi memleketi Erzincan'da U-13 Ligi'ne verildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 İlde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü futbolcusu Hakan Doğan, kulübün misafirhanesinde meydana gelen depreme yakalanarak enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Erzincan Futbol İl Temsilciliği'nin aldığı karar sonucunda Erzincan ve Ülke spor camiasını üzüntüye boğan Hakan Doğan'ın isminin bu hafta başlayan U-13 Futbol Ligi'ne verilmesi kararlaştırıldı.

8 takımın katılımıyla başlayan Erzincan U-13 Futbol Ligi Hakan Doğan Ligi olarak anılacak.