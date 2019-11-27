Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor

Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimler kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

İl bazında Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği Iğdır'da ise yağmur yağışı görüleceği öngörülüyor.

Bölge genelinde en düşük hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 1 ila 10 derece arasında değişecek.