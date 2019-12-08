İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken buzlanma ve don uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır) kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 7, Erzurum'da 13, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 12, Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü.


Soğuk hava nedeniyle bölgede göl ve derelerde kısmi donmalar başlarken vatandaşlarda sabah saatlerinde buz tutan araçlarının camını kazıyarak yola koyuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.