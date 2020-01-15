İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 26 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Buzlanma ve don uyarısı: Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



İl il sıcaklıklar:


Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde eksi 26 derece olarak ölçüldü.


Bölgedeki diğer illerde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan Göle'de 24, Erzincan Otlukbeli'de 18, Erzurum Tekman'da 17, Kars Selim'de 23, Ağrı Taşlıçay'da 26, Iğdır Aralık'ta 8 derece.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.