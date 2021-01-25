Doğu Anadolu buz kesti

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Hamur ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 29 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

“Buzlanma, don ve çığ uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi”

Bölgede il merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan'da 3, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 16, Ağrı'da 24, Iğdır'da 7, Tunceli'de 5 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 6, Iğdır'da 2 ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.