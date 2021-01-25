İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Hamur ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 29 derece olarak kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



“Buzlanma, don ve çığ uyarısı”


Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi”


Bölgede il merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan'da 3, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 16, Ağrı'da 24, Iğdır'da 7, Tunceli'de 5 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 6, Iğdır'da 2 ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.