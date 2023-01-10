Doğu Anadolu buz tuttu

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 24,6 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır'da 9, Erzurum'da 15, Ardahan'da 20, Bayburt'ta 14, Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Tunceli'de 6 derece olarak kaydedildi.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 27 santimetre, Kop Kayak Merkezinde 13 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 9 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgedeki en yüksek sıcaklıkta 4,9 derece ile Erzincan'ın İliç ilçesinde kaydedildi.