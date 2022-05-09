Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağış sürecek

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan'da 17, Erzurum ve Bayburt'ta 13, Ardahan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 12, Iğdır'da 19 derece olması öngörülüyor.