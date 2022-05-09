İhlas Haber Ajansı

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Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağış sürecek

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölge illerinde gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan'da 17, Erzurum ve Bayburt'ta 13, Ardahan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 12, Iğdır'da 19 derece olması öngörülüyor.

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