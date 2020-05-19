İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılana açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Ağrı'da 6, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 8, Erzincan'da 14, Iğdır'da 15 derece.


Gün içerisindeki sıcaklık değerleri ise Erzincan'da 28, Iğdır'da 27, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ağrı'da 23, Ardahan'da 18 derece.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.