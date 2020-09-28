İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kemah'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 31,2 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 31,2 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 31,2 Kemaliye'de 31 ve İliç'te 30,8 derece olarak ölçüldü.


Bölge illerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 31, Iğdır'da 27, Erzurum'da 24, Kars ve Ardahan'da 23, Ağrı'da 26 derece olması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.