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Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, gece 5 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece 5 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.


Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1 diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 4 derece kaydedildi.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Erzincan'da 16, Iğdır'da 17, Erzurum'da 11, Kars'ta 13, Ağrı'da 12, Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

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