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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu’da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu, Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.


Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Ardahan'da 10, Erzurum'da 12, Ağrı'da 13, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Erzurum ile Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

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