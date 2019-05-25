Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve saatte hızı 70-90 km'yi bulacak kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 5, Erzurum ve Ardahan'da 7, Erzincan'da 14, Tunceli'de 9, Iğdır'da 12, Ağrı'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Erzurum'da 20, Kars'ta 20, Tunceli 23 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.