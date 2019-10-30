Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü

Yüksek kesimlerde kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 9, Erzurum'un Aziziye ilçesinde eksi 4, Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde eksi 3, Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde eksi 2, Iğdır'da 4, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 18, Iğdır'da 20, Ağrı'da 15, Kars'ta 14, Erzurum'da 14, Ardahan'da 13 derece olacak.