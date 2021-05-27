Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 5, Erzincan'da 11 ve Iğdır'da 13 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 24 derece olacağı öngörülüyor.

“Doğu Anadolu 3.3 derece yükseldi”

Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 8.7 derece iken, bu yıl 3.3 derecelik artışla 12 dereceye kadar yükseldi. En düşük sıcaklık eksi 6.4 derece Özalp, en yüksek 32.9 derece Iğdır'da yaşandı.

“Doğu Anadolu'da en az yüzde 50 rekolte kaybı var”

Bu sene ürünlerde en az yüzde rekolte kaybı yaşanacağını belirten Erzincanlı çiftçiler, Doğu Anadolu'yu kuraklığın vurduğunu ifade ettiler.

Artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçirdiklerini kaydeden Erzincan'daki çiftçiler, şöyle konuştu:

“Kuraklık nedeniyle başta Erzincan olmak üzere Doğu Anadolu'daki diğer illerde de çiftçilerin zor günler geçiriyor. Kuru tarım yapılan alanlarda rekolte yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Bu yıl zor şartlar altında ürünlerimizi ektik fakat yaşanan kuraklık nedeniyle şu anda ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz. Ciddi bir kuraklık sorunuyla boğuşuyoruz.”