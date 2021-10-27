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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

En düşük hava sıcaklığı Tekman'da eksi 12 derece olarak kaydedildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer Köyünde eksi 12 derece olarak kaydedildi.


İl merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır'da 1, Erzurum'da 6, Ağrı'da 3, Bayburt'ta 4, Kars'ta 9, Ardahan'da 8 derece olarak kaydedildi.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan'da 17, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10, Ağrı, Iğdır ve Bayburt'ta 15 derece olması öngörülüyor.

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